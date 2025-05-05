Мир ще далеко? Що говорять Трамп, Зеленський і Путін про війну в Україні
У перші дні травня лідери США та України, а також глава Кремля зробили низку заяв щодо війни. Дональд Трамп буквально визнав, що мир може бути недосяжним, Володимир Зеленський продовжив закликати до безумовного перемир’я на 30 днів, а Володимир Путін маніпулював темою ядерної зброї.
Про те, що говорять Трамп, Зеленський і Путін про війну в Україні - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Що Трамп насправді думає про можливість миру між Україною та Росією?
- Чи справді США можуть вийти з переговорів щодо війни?
- Про що говорив Зеленський під час зустрічі з Трампом у Ватикані?
- Путін знову погрожує ядерною зброєю?
Трамп: "Можливо, нічого не вийде"
Президент США Дональд Трамп, який раніше неодноразово стверджував, що міг би "зупинити війну за 24 години", дедалі частіше говорить про те, що досягти цього складніше, ніж він очікував. Втім, він поки що вже ж допускає досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою.
Так у своєму інтерв’ю для програми Meet the Press на NBC він заявив, що США в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни ближчі до однієї зі сторін. Однак називати цю сторону він не став.
У американського президента запитали, чи стало ближчим досягнення мирної угоди між Україною та РФ після того, як Київ та Вашингтон підписали угоду про надра. Трамп відповів, що сподівається на це.
"Я справді вірю, що ми ближчі [в досягненні угоди] з однією стороною і, мабуть, не такі близькі з іншою. Але я б не хотів казати, з якою стороною ми ближчі", - сказав він.
Водночас глава Білого дому припустив, що може настати момент, коли Штати відмовляться від ролі посередника між Україною та РФ. Однак відмовився уточнити, що може стати "червоною лінією" для цього.
"Настане момент, коли я скажу: "Добре, продовжуйте, будьте далі дурнями". Іноді я близький до цього, а потім відбувається щось позитивне... Можливо, нічого не вийде. Можливо, це просто неможливо. Ви маєте розуміти: тут величезна ненависть [між Україною та РФ]", - додав Трамп.
Втім, президент США також не виключає, що може підписати законопроект сенатора Ліндсі Грема про нові санкції проти РФ. За його словами, залежатиме від поведінки Москви.
"Це залежить від того, чи буде Росія поводитися так, щоб прийти до миру. Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб Росія і Україна дійшли згоди. Ми думаємо, що ми досить близькі до цього, і ми врятуємо багато людей від загибелі. Ми також заощадимо багато грошей", - сказав Трамп.
Крім того, Трамп вкотре заявив, що йому треба "два тижні або місяць", щоб визначитися, чи "водить його за ніс" російський диктатор Володимир Путін.
Також американський лідер визнав, що метою Росії є повне захоплення території України, а не лише утримання вже окупованих регіонів. При цьому Трамп вважає, що хоч Москва хоче захопити всю Україну, його, однак втручання буцімто знизило амбіції Путіна.
Трампа запитали, від яких територій Росії доведеться відмовитися в межах можливої мирної угоди з Україною. Він відповів: "Від усієї України". На уточнювальне запитання, чи він має на увазі, що "РФ не повинна зберегти за собою жодного окупованого клаптика української землі", Трамп пояснив свою думку:
"Ні, ні. Росії довелося б відмовитися від усієї України. Бо те, чого вона насправді хоче, ‒ це вся Україна. І якби я не втрутився, вони б зараз уже билися за всю країну. Росія не зацікавлена в тій смузі, яку має. Вона хоче всю Україну. І якби не я, вони б продовжували наступ", ‒ заявив Трамп.
Під час повернення до Білого дому після вихідних у Флориді президент США повідомив, що він та його радники в останні дні нібито мали "дуже хороші дискусії" стосовно України та РФ. Проте подробицями він ділитися не став.
Коли Трампа запитали, чи планує він зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії під час своєї поїздки на Близький Схід пізніше у цього місяця, він відповів, що "не думав про це".
Зеленський: "Інструменти закінчення війни в руках США та європейських партнерів"
Спілкуючись у суботу, 3 травня з журналістами президент України Володимир Зеленський висловив думку, що зустріч у Ватикані вплинула на позицію Трампа.
Український лідер назвав розмову "кращою з усіх, що в нас коли-небудь були" і висловив упевненість, що після цієї зустрічі Трамп почав дивитися на ситуацію по-іншому. Він підкреслив, що формат "тет-а-тет" виявився дуже вдалим, а також поділився, що під час зустрічі підняв тему систем ППО і отримав хороший відгук.
"Я сказав Трампу про ту (необхідну для України) кількість. Він відповів, що вони працюватимуть над цим. Це не безкоштовні речі. І я б хотів, щоб у нас був доступ до закупівлі американської зброї", - заявив Зеленський.
Президент також додав, що Кремль приймає "у штики" будь-яку пропозицію, яка не виходить від них. На думку Зеленського, це не зміниться без сильних санкційних та інших кроків тиску на Путіна. Він наголосив, що Штати не вперше отримали від РФ причини, чому не зупиняють війну.
"Віткофф (спецпредставник президента США Дональда Трампа, - ред.) показав пропозиції, і, зрозуміло, пропозиції були не сприйняті росіянами. Думаю, що він був дуже здивований, тому що від обійм перших зустрічей і обідів, перших знайомств, я думаю, що він приходить у фазу, коли далі все буде гірше і гірше", - сказав Зеленський.
Серед іншого президент України також прокоментував ініціативу російського диктатора про "перемир'я "на три дні до 9 травня. Він назвав це театральною постановкою, наголосивши, що за два-три дні "ніякий план наступних кроків щодо закінчення війни побудувати неможливо".
Глава держави вважає, що пропозиції Путіна пов'язані з тим, що той вдає, ніби йде на зустріч сигналам, які йому запропонували США через спецпосланця Віткоффа.
Президент продовжує наполягати, що Україна готова до припинення вогню "хоч відсьогодні". Але Київ наполягає на безумовному перемир'ї на 30 днів, згідно із запропонованою США стратегією.
"Гратися для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно - тим лідерам, або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть, по тих чи інших причинах на Кремлівську площу на 9 травня, - допомагати Путіну ніхто не буде. Ми просто або знаходимося в війні, або Путін показує, що він готовий до припинення вогню, до першої частини закінчення війни. Ми готові починати з 1-го, з 3-го, з 5-го. Якщо йому потрібна дата 7-ме - нам все одно. З 7-го - 30 днів", - сказав Зеленський.
До того ж, за його словами, хоч Росія говорить, що хоче триденного "перемир'я", однак на фронті зараз найбільша кількість боїв за останні місяці. Тому довіри Москві немає, президент попередив, що з боку ворога можуть бути провокації.
Він також додав, що повної тиші без її якісного моніторингу досягти неможливо. Крім того, президент вважає, що всі інструменти для закінчення війни сьогодні є в руках передусім Сполучених Штатів Америки і європейських партнерів. Натомість Москву треба змусити піти на повне та безумовне припинення вогню.
"Але росіяни повинні знати, що ми розраховуємо на 3 млн артилерійських снарядів. І не тільки Північна Корея буде їм допомагати. У нас є союзники, які допомагають Україні. Це не значить, що хтось хоче довгої війни, ми хочемо її закінчити. І всі війни закінчуються. І закінчуються завжди довгі диктаторські режими", - сказав президент.
Він також прокоментував заяви про потенційний відхід США від переговорного процесу. На думку глави держави, країни ЄС залишаться поруч з Україною у будь-якому разі.
"Бачите, як складно зробити навіть перший крок - встановлення припинення вогню. Уявіть собі, як будуть обговорюватись питання територій, санкцій. І тому є такі сигнали, що, напевно, після встановлення режиму тиші, деякі країни хотіти би, щоб ми з росіянами залишились сам на сам. Але я впевнений, що Європа буде поруч", - сказав президент.
Путін: "Сподіваюся, ядерна зброя не знадобиться"
Російський диктатор переконаний, що попри нинішню розв'язану Кремлем війну проти України, росіяни й українці буцімто "зможуть примиритися". Відповідну заяву Путін зробив у інтерв'ю російським пропагандистам, що увійшло до фільму "Росія. Кремль. Путін. 25 років".
"Мені здається, що це неминуче. Попри всю трагедію, яку ми переживаємо зараз. Це питання часу", - цитує Путіна видання "Медуза".
Крім того, глава Кремля знову заговорив про ядерну зброю. Він сказав, що Москва буцімто від самого початку повномасштабної війни "не виношувала планів" і "не мала потреби" застосовувати ядерну зброю в Україні. Путін цинічно заявив, що Захід "намагався спровокувати Росію", дозволяючи Україні бити західними ракетами територією РФ.
"Нас хотіли спровокувати, хотіли добитися того, щоб ми зробили помилки. Ну і не було необхідності застосовувати (ядерну - ред. ) зброю, про яку ви зараз сказали, і, сподіваюся, і не буде потрібно. У нас достатньо сил і засобів для того, щоб довести розпочате у 2022 році до логічного завершення з потрібним для Росії результатом", - додав диктатор.
Крім того, російський диктатор вкотре повторив свою версію про те, що окупація Криму була "вимушеною" і що Росія пішла на неї з метою "захистити" мешканців півострова.
"Ми змушені були просто у 2014 році ухвалити рішення про підтримку кримчан та севастопольців. Тому що інший спосіб поведінки означав віддати їх на поталу. Я виходив із того, що він буде пов'язаний, безумовно, з відомими серйозними труднощами. Так і вийшло: одразу санкції пішли 2014 року. І ми, думаю, що правильно вчинили, що тоді зробили те, що ми зробили", - вважає Путін.
Переговори про припинення вогню
Вашингтон продовжує перемовини з Києвом і Москвою щодо завершення російсько-української війни. В рамках "човникової дипломатії" сторони раніше вже досягали попередньої згоди щодо 30-денного перемир’я.
Втім, Україна погодилася на умови США призупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30 днів. Натомість Москва лише пообіцяла утриматись від ударів по українській енергосистемі, однак і цю обіцянку РФ порушувала неодноразово.
Після чого Кремль оголошував про 30-годинне припинення бойових дій в Україні на Великдень, назвавши це "гуманітарним" жестом. Згодом Путін оголосив про припинення бойових дій з 8 по 10 травня з нагоди "Дня перемоги", який пишно відзначають у РФ.
Натомість щодо конкретних кроків до всеосяжного припинення вогню Москва не вдається та зволікає. Вашингтон же хоче, щоб сторони досягли угоди як можна швидше. Держсекретар Марко Рубіо попередив, що США можуть вийти з переговорного процесу, якщо не буде ознак прогресу.
Віцепрезидент Джей Ді Венс США натомість визнав, що між Україною та Росією залишається "глибока прірва", але протягом 100 днів США планують працювати над її подоланням.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: заяви президента України Володимира Зеленського під час спілкування зі ЗМІ, інтерв'ю американського лідера Дональда Трампа для програми Meet the Press на NBC, заяви російського диктатора Володимира Путіна, які наводить видання "Медуза".
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