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Між позиціями Росії та України "велика прірва", - Венс

США, Четвер 01 травня 2025 14:57
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Між позиціями Росії та України "велика прірва", - Венс Фото: Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Найближчими місяцями адміністрація президента США Дональда Трампа зосередиться на зовнішньополітичних питаннях. Дипломатія має скоротити "велику прірву" між позиціями Росії та України.

Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ю Fox News

За його словами, Трамп прагне "міцного розв'язання конфлікту між Росією та Україною, щоб припинити загибель 5 000 людей щотижня з обох боків".

Пропозиції двох сторін

На запитання про те, на якому етапі перебувають переговори, Венс заявив, що першим і необхідним кроком до вирішення російсько-українського конфлікту є те, щоб кожна зі сторін зробила мирну пропозицію.

"І це дійсно сталося. Українці сказали: "Ось чого ми хочемо". Росіяни сказали: "Ось чого ми хочемо"", - розповів віце-президент США.

За його словами, тепер завдання дипломатії - "спробувати якось зблизити ці дві сторони".

"Тому що існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці".

Венс стверджує, що навіть "європейські партнери, навіть якщо публічно не погоджуються з президентом, визнають, що саме він зміг домогтися того, щоб обидві сторони взагалі почали говорити".

За його словами, до цього вони не вели діалог - ні один з одним, ні з будь-ким ще. Просто йшли бойові дії.

"У нас є перший крок - озвучені пропозиції, і тепер ми докладатимемо зусиль, щоб зблизити позиції сторін протягом наступних 100 днів", - додав він.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у березні 2025 року вважають, що США є союзником, який хоче прийнятного миру для України, лише 24% українців.

За даними опитування Info Sapiens, у середині квітня Трампу довіряли 7,4% українців, не довіряли - 89% опитаних.

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