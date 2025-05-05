Мир еще далеко? Что говорят Трамп, Зеленский и Путин о войне в Украине

В первые дни мая лидеры США и Украины, а также глава Кремля сделали ряд заявлений о войне. Дональд Трамп буквально признал, что мир может быть недостижимым, Владимир Зеленский продолжил призывать к безусловному перемирию на 30 дней, а Владимир Путин манипулировал темой ядерного оружия.

О том, что говорят Трамп, Зеленский и Путин о войне в Украине - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Что Трамп на самом деле думает о возможности мира между Украиной и Россией?

Действительно ли США могут выйти из переговоров по войне?

О чем говорил Зеленский во время встречи с Трампом в Ватикане?

Путин снова угрожает ядерным оружием?

Трамп: "Возможно, ничего не получится"

Президент США Дональд Трамп, который ранее неоднократно утверждал, что мог бы "остановить войну за 24 часа", все чаще говорит о том, что достичь этого сложнее, чем он ожидал. Впрочем, он пока что все же допускает достижение мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Так, в своем интервью для программы Meet the Press на NBC он заявил, что США в переговорах по урегулированию российско-украинской войны ближе к одной из сторон. Однако называть эту сторону он не стал.

У американского президента спросили, стало ли ближе достижение мирного соглашения между Украиной и РФ после того, как Киев и Вашингтон подписали соглашение о недрах. Трамп ответил, что надеется на это.

"Я действительно верю, что мы ближе [в достижении соглашения] с одной стороной и, видимо, не так близки с другой. Но я бы не хотел говорить, с какой стороной мы ближе", - сказал он.

В то же время глава Белого дома предположил, что может наступить момент, когда Штаты откажутся от роли посредника между Украиной и РФ. Однако отказался уточнить, что может стать "красной линией" для этого.

"Наступит момент, когда я скажу: "Хорошо, продолжайте, будьте дальше дураками". Иногда я близок к этому, а потом происходит что-то позитивное... Может быть, ничего не получится. Возможно, это просто невозможно. Вы должны понимать: здесь огромная ненависть [между Украиной и РФ]", - добавил Трамп.

Впрочем, президент США также не исключает, что может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против РФ. По его словам, будет зависеть от поведения Москвы.

"Это зависит от того, будет ли Россия вести себя так, чтобы прийти к миру. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина пришли к согласию. Мы думаем, что мы достаточно близки к этому, и мы спасем много людей от гибели. Мы также сэкономим много денег", - сказал Трамп.

Кроме того, Трамп в очередной раз заявил, что ему надо "две недели или месяц", чтобы определиться, "водит ли его за нос" российский диктатор Владимир Путин.

Также американский лидер признал, что целью России является полный захват территории Украины, а не только удержание уже оккупированных регионов. При этом Трамп считает, что хоть Москва хочет захватить всю Украину, его, однако вмешательство якобы снизило амбиции Путина.

Трампа спросили, от каких территорий России придется отказаться в рамках возможного мирного соглашения с Украиной. Он ответил: "От всей Украины". На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду, что "РФ не должна сохранить за собой ни одного оккупированного клочка украинской земли", Трамп пояснил свою мысль:

"Нет, нет. России пришлось бы отказаться от всей Украины. Потому что то, чего она на самом деле хочет, - это вся Украина. И если бы я не вмешался, они бы сейчас уже сражались за всю страну. Россия не заинтересована в той линии, которую имеет. Она хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали наступление", - заявил Трамп.

Во время возвращения в Белый дом после выходных во Флориде президент США сообщил, что он и его советники в последние дни якобы имели "очень хорошие дискуссии" по Украине и РФ. Однако подробностями он делиться не стал.

Когда Трампа спросили, планирует ли он встретиться с Путиным в Саудовской Аравии во время своей поездки на Ближний Восток позже в этом месяце, он ответил, что "не думал об этом".

Зеленский: "Инструменты окончания войны в руках США и европейских партнеров"

Общаясь в субботу, 3 мая с журналистами президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что встреча в Ватикане повлияла на позицию Трампа.

Украинский лидер назвал разговор "лучшим из всех, что у нас когда-либо были" и выразил уверенность, что после этой встречи Трамп начал смотреть на ситуацию по-другому. Он подчеркнул, что формат "тет-а-тет" оказался очень удачным, а также поделился, что во время встречи поднял тему систем ПВО и получил хороший отклик.

"Я сказал Трампу о том (необходимом для Украины) количестве. Он ответил, что они будут работать над этим. Это не бесплатные вещи. И я бы хотел, чтобы у нас был доступ к закупке американского оружия", - заявил Зеленский.

Президент также добавил, что Кремль принимает "в штыки" любое предложение, которое не исходит от них. По мнению Зеленского, это не изменится без сильных санкционных и других шагов давления на Путина. Он отметил, что Штаты не впервые получили от РФ причины, почему не останавливают войну.

"Уиткофф (спецпредставитель президента США Дональда Трампа, - ред.) показал предложения, и, разумеется, предложения были не восприняты россиянами. Думаю, что он был очень удивлен, потому что от объятий первых встреч и обедов, первых знакомств, я думаю, что он приходит в фазу, когда дальше все будет хуже и хуже",- сказал Зеленский.

Среди прочего президент Украины также прокомментировал инициативу российского диктатора о "перемирии" на три дня до 9 мая. Он назвал это театральной постановкой, подчеркнув, что за два-три дня "никакой план следующих шагов по окончанию войны построить невозможно".

Глава государства считает, что предложения Путина связаны с тем, что тот делает вид, будто идет на встречу сигналам, которые ему предложили США через спецпосланника Уиткоффа.

Президент продолжает настаивать, что Украина готова к прекращению огня "хоть с сегодняшнего дня". Но Киев настаивает на безусловном перемирии на 30 дней, согласно предложенной США стратегии.