"Мир одурел вообще": Лукашенко предложил обучать белорусов стрельбе

Александр Лукашенко считает, что нужно обучать население Беларуси обращению с оружием. Он считает, что это необходимо, так как "война может вспыхнуть в любой момент в любой точке".

Об этом он сказал во время посещения производственно-технического кластера "Устье", передает БЕЛТА .

"Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке, не дай бог у нас", - сказал Лукашенко.

В этой связи Александр Лукашенко заявил, что необходимо обучить населения навыкам обращения со стрелковым оружием.

"Разумеется, что навыкам обращения с оружием обучают тех, кто проходит подготовку в вооруженных силах, однако есть значительное число тех, кто не попадает в войска по призыву. Вот на них и следует обратить внимание. А почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться - собрать, разобрать автомат, стрельнуть? Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя", - сказал он.