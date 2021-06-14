"Світ одурів взагалі": Лукашенко запропонував навчати білорусів стрільбі

Олександр Лукашенко вважає, що потрібно навчати населення Білорусі поводженню зі зброєю. Він вважає, що це необхідно, оскільки "війна може спалахнути в будь-який момент в будь-якій точці".

Про це він сказав під час відвідування виробничо-технічного кластера "Устя", передає БЕЛТА .

"Хто гарантує, що ми не будемо воювати? Ні ти, ні я, ніхто не може гарантувати. Світ обдурив взагалі. Війна може спалахнути в будь-який момент в будь-якій точці, не дай боже у нас", - сказав Лукашенко.

У зв'язку з цим Олександр Лукашенко заявив, що необхідно навчити населення навичкам поводження зі стрілецькою зброєю.

"Зрозуміло, що навичкам поводження зі зброєю навчають тих, хто проходить підготовку в Збройних силах, проте є значна кількість тих, хто не потрапляє у війська за призовом. Ось на них і слід звернути увагу. А чому студентів та інших не залучити і не навчити стрілецькою зброєю користуватися - зібрати, розібрати автомат, стрільнути? Щоб вміли користуватися і щоб не довелося у важкі часи навчатися на полі бою", - сказав він.