Мир в обмін на копалини. Трампу пропонують цінний метал за зупинку ще однієї війни, - ЗМІ
Сполучені Штати можуть отримати доступ до танталового родовища у Демократичній Республіці Конго. Це станеться, якщо американський лідер Дональд Трамп зупинить військовий конфлікт в цій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Уряди США та центральноафриканської країни можуть укласти угоду щодо збільшення американських інвестицій у мінеральні запаси Конго, включно з міддю, кобальтом і літієм.
У цих переговорах фігурує і тантал, який відіграє важливу роль у високотехнологічних галузях, зокрема електроніці, аерокосмічній промисловості та обороні.
Однак угода передбачатиме виведення з Рубайі повстанців M23. Вони контролюють гірничодобувну промисловість у регіоні та підтримуються сусідньою Руандою, про що свідчать дані США та ООН.
Ці шахти експлуатуються рухом M23, який окупував велику частину східного Конго, з квітня 2024 року.
Багаті поклади танталу
Згідно із даними Геологічної служби США, Конго та Руанда видобули у 2024 році близько 2 500 тонн танталу, що становить майже 60% світового виробництва.
Родовище у конголезькому місті Рубайя багате на танталвмісну колтанову руду, яка здебільшого видобувається в Конго рудиментарними методами, нерідко в небезпечних умовах "кустарними шахтарями".
Кілька компаній прагнули механізувати в Рубайі гірничодобувні роботи, проте роки конфлікту та нестабільності цьому перешкоджали. США є посередниками у мирній угоді між Конго та Руандою, яка може зупинити десятиліття сутичок.
Крім того, для адміністрації Трампа партнерство з цими країнами у сфері корисних копалин дозволить послабити контроль Китаю над ланцюгами поставок матеріалів. Зокрема, тих, які необхідні для оборони та енергетики.
Послаблення обмежень Китаю і США
Нагадаємо, Китай поставив "на паузу" дію заборони на експорт до США галію, германію, сурми, надтвердих матеріалів та інших рідкісноземельних металів. Їх було заборонено експортувати з грудня минулого року.
Зазначимо, 6 листопада Китай на рік призупинив дію обмежень щодо постачання товарів подвійного призначення 31 компанії за США, які було запроваджено у березні. Це сталося після зустрічі американського лідера Дональда Трампа з його китайським колегою Сі Цзіньпіном в Південній Кореї.
Після цієї зустрічі Трамп ухвалив рішення зменшити мита на товари з Китаю на 10%, в результаті чого рівень американських тарифів становитиме 47%.