"Мир наближається": Трамп зробив несподівану заяву про війну Ізраїлю з Іраном

Президент США впевнений у досягненні перемир’я між Ізраїлем та Іраном, але цим країнам "іноді доводиться воювати".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel і Sky News.
Спілкуючись із журналістами перед відльотом на саміт G7 у Канаді, Трамп зазначив, що США надалі будуть підтримувати Ізраїль. Однак глава держави відмовився сказати, чи просив він Єрусалим призупинити удари по Ірану.
У соцмережі Truth Social кілька годин тому Трамп написав, що Іран та Ізраїль "повинні укласти угоду й укладуть угоду".
"Незабаром між Ізраїлем та Іраном буде МИР! Зараз відбувається багато дзвінків і зустрічей", - зазначив президент.
Трамп додав, що добре ладнає з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу і переконаний, що обидва мають велику повагу одне до одного.
Нагадаємо, в неділю президент заявив, що США можуть втрутитися у конфлікт між Ізраїлем та Іраном.
Трамп не виключив, що російський диктатор Володимир Путін може стати посередником у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном.
Водночас, президент Франції Еммануель Макрон висловився проти залучення російського лідера до процесу.
Крім того, глава Білого дому рішуче відкинув причетність США до ізраїльських військових операцій проти Ірану.
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