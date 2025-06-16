"Есть большая вероятность": Трамп надеется, что Израиль и Иран заключат сделку

Президент США уверен в достижении перемирия между Израилем и Ираном, но этим странам "иногда приходится воевать".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и Sky News.
Общаясь с журналистами перед отлетом на саммит G7 в Канаде, Трамп отметил, что США в дальнейшем будут поддерживать Израиль. Однако глава государства отказался сказать, просил ли он Иерусалим приостановить удары по Ирану.
"Я думаю, что есть большая вероятность, что соглашение будет достигнуто", - добавил президент.
В соцсети Truth Social несколько часов назад Трамп написал, что Иран и Израиль "должны заключить соглашение и заключат соглашение".
"Вскоре между Израилем и Ираном будет МИР! Сейчас происходит много звонков и встреч", - отметил президент.
Трамп добавил, что хорошо ладит с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и убежден, что оба имеют большое уважение друг к другу.
Напомним, в воскресенье президент заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.
Трамп не исключил, что российский диктатор Владимир Путин может стать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.
В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон высказался против привлечения российского лидера к процессу.
Кроме того, глава Белого дома решительно отверг причастность США к израильским военным операциям против Ирана.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.