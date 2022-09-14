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Мир игнорирует угрозу захвата станции, - Данилов о визите МАГАТЭ на ЗАЭС

Новина українською →
Среда 14 сентября 2022 13:58
Мир игнорирует угрозу захвата станции, - Данилов о визите МАГАТЭ на ЗАЭС Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не принес желаемых результатов. Мир продолжает игнорировать угрозу захвата станции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова для Wirtualna Polska.

По словам Данилова, самым желанным результатом визита МАГАТЭ было бы, если бы Россия забрала свое оружие, взрывчатку и ушла бы с электростанции.

"Изначально миссия должна была ехать в Энергодар через Россию, но мы протестовали. Она наконец проехала по Украине, но мы договорились, что ее будут сопровождать независимые журналисты", - объясняет секретарь СНБО.

В конце концов, как заметил Данилов, оккупанты не допустили журналистов до станции, а МАГАТЭ не сделало ничего полезного. Миссия должна была настаивать на том, чтобы Россия соблюдала договоренности, а мир имел бы информацию о ситуации на ЗАЭС от независимых источников.

"Мир пренебрегает угрозой захвата Запорожской АЭС", - добавил Данилов.

Данилов упрекнул мир за игнорирование преступлений России и напомнил о том, как страна-оккупант забрала часть территорий в Грузии в 2008 году, аннексировала Крым в 2014 году и убила почти 300 человек, которые летели в малайзийском Boeing 777.

"Это последствия попустительства террористам. Масштабы насилия растут", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал срочно создать зону безопасности вокруг ЗАЭС и объяснил, что она не будет идентична демилитаризации.

После этого МАГАТЭ начало проводить соответствующие консультации.

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