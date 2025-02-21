Мир і гарантії безпеки: Зеленський провів переговори з лідерами низки країн

У четвер, 20 лютого, президент Володимир Зеленський провів низку переговорів з лідерами країн світу. Темами діалогів стали мирні переговори, гарантії безпеки для України, а також співпраця у сфері енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне відеозвернення глави держави.
У переговорах з президентом Франції Емаануелем Макроном, лідери скоординували позиції, обговорили подальші кроки, і зокрема погляди на гарантії безпеки для України.
Також Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
"Ми цінуємо, що Метте і народ Данії відчувають, чого ми прагнемо", - сказав президент.
Під час переговорів з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, лідери обговорили двосторонні відносини, а також майбутнє Європи й енергетичну безпеку.
З президентом Фінляндії Александром Стуббом, Зеленський обмінявся "хорошими, важливими пропозиціями" і "нашими поглядами на розвиток ситуації".
Глава держави також поспілкувався з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери обговорили перспективи співпраці в рамках "Групи семи" (G7).
"Говорив сьогодні також з Президентом Південно-Африканської Республіки (Сиріл Рамафоса. - ред.). Я вдячний за підтримку, підтримку нашого суверенітету й за позицію щодо того, що перемовний процес має бути інклюзивним. Мир - це завжди спільна справа, і тим більше мир, який ми маємо залишити всім наступним поколінням", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, з 19 лютого у Києві з офіційним візитом перебуває спецпредставник президента США Дональда Трампа, генерал Кіт Келлог.
За підсумками зустрічі Келлога з президентом Зеленським, українська сторона запропонувала проект угоди про гарантії безпеки та про повернення всіх українців, захоплених у полон Росією.
Також глава держави доручив швидко і виважено працювати над угодами зі США щодо корисних копалин та гарантій безпеки.
За даними ЗМІ, адміністрація Трампа передала Україні новий проект угоди про корисні копалини. Перший запропонований США варіант був відхилений офіційним Києвом.
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