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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Мир и гарантии безопасности: Зеленский провел переговоры с лидерами ряда стран

Фото президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

В четверг, 20 февраля, президент Владимир Зеленский провел ряд переговоров с лидерами стран мира. Темами диалогов стали мирные переговоры, гарантии безопасности для Украины, а также сотрудничество в сфере энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное видеообращение главы государства.

В переговорах с президентом Франции Эмаануэлем Макроном, лидеры скоординировали позиции, обсудили дальнейшие шаги, и в частности взгляды на гарантии безопасности для Украины.

Также Зеленский провел переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

"Мы ценим, что Метте и народ Дании чувствуют, к чему мы стремимся", - сказал президент.

Во время переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, лидеры обсудили двусторонние отношения, а также будущее Европы и энергетическую безопасность.

С президентом Финляндии Александром Стуббом, Зеленский обменялся "хорошими, важными предложениями" и "нашими взглядами на развитие ситуации".

Глава государства также пообщался с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры обсудили перспективы сотрудничества в рамках "Группы семи" (G7).

"Говорил сегодня также с Президентом Южно-Африканской Республики (Сирил Рамафоса. - ред.). Я благодарен за поддержку, поддержку нашего суверенитета и за позицию относительно того, что переговорный процесс должен быть инклюзивным. Мир - это всегда общее дело, и тем более мир, который мы должны оставить всем последующим поколениям", - сказал Зеленский.

Переговоры с Китом Келлогом

Напомним, с 19 февраля в Киеве с официальным визитом находится спецпредставитель президента США Дональда Трампа, генерал Кит Келлог.

По итогам встречи Келлога с президентом Зеленским, украинская сторона предложила проект соглашения о гарантиях безопасности и о возвращении всех украинцев, захваченных в плен Россией.

Также глава государства поручил быстро и взвешенно работать над соглашениями с США по полезным ископаемым и гарантиям безопасности.

По данным СМИ, администрация Трампа передала Украине новый проект соглашения о полезных ископаемых. Первый предложенный США вариант был отклонен официальным Киевом.

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Владимир Зеленский