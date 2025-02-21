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Зеленський доручив "дуже виважено" працювати над угодами зі США

П'ятниця 21 лютого 2025 00:14
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Зеленський доручив "дуже виважено" працювати над угодами зі США Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

Президент України Володимир Зеленський закликав швидко та виважено працювати над угодами зі США. Зокрема, йдеться про угоди про рідкоземельні метали і гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне відеозвернення глави держави.

Президент зазначив, що його зустріч зі спецпредставником глави США Дональда Трампа Кітом Келлогом "відновлює надію" та додав, що Україні "потрібні сильні угоди з Америкою, які справді спрацюють".

В контексті зустрічі, Зеленський доручив "швидко й дуже-дуже виважено" працювати над угодами зі США. За його словами, "економіка та безпека завжди мають іти поруч, і деталі угод мають значення: що краще прописані деталі, то більший результат".

"Обговорили з генералом Келлогом фронт, необхідність звільнити всіх наших полонених, яких утримують у Росії, а також - необхідність надійної та чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше не повернулась і щоб росіяни не ламали життя. Мир потрібен усім нам: Україні, Європі, Америці, всім у світі", - сказав Зеленський.

Візит Келлога та угода про контроль над ресурсами

У середу, 19 лютого, до Києва з офіційним візитом прибув спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Під час візиту, запланована його зустріч з президентом Зеленським, урядовцями та військовими. Також не виключена поїздка американського дипломата на фронт.

Тим часом за даними видання Axios, адміністрація Дональда Трампа передала Україні новий варіант угоди про рідкоземельні метали та інші корисні копалини.

Президент Зеленський відхилив перший варіант угоди, що передбачав передачу Україні 50% зазначених у документі природних ресурсів. Другою причиною відмови стала відсутність в угоді гарантій безпеки для України.

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