Мир і гарантії безпеки: Зеленський провів переговори з лідерами низки країн

У четвер, 20 лютого, президент Володимир Зеленський провів низку переговорів з лідерами країн світу. Темами діалогів стали мирні переговори, гарантії безпеки для України, а також співпраця у сфері енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне відеозвернення глави держави.

У переговорах з президентом Франції Емаануелем Макроном, лідери скоординували позиції, обговорили подальші кроки, і зокрема погляди на гарантії безпеки для України.

Також Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

"Ми цінуємо, що Метте і народ Данії відчувають, чого ми прагнемо", - сказав президент.

Під час переговорів з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, лідери обговорили двосторонні відносини, а також майбутнє Європи й енергетичну безпеку.

З президентом Фінляндії Александром Стуббом, Зеленський обмінявся "хорошими, важливими пропозиціями" і "нашими поглядами на розвиток ситуації".

Глава держави також поспілкувався з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери обговорили перспективи співпраці в рамках "Групи семи" (G7).

"Говорив сьогодні також з Президентом Південно-Африканської Республіки (Сиріл Рамафоса. - ред.). Я вдячний за підтримку, підтримку нашого суверенітету й за позицію щодо того, що перемовний процес має бути інклюзивним. Мир - це завжди спільна справа, і тим більше мир, який ми маємо залишити всім наступним поколінням", - сказав Зеленський.