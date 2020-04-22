Мир в этом году коронавирус не одолеет: Шмыгаль ожидает два года борьбы с COVID-19

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмыгаль допускает, что в будущем карантин будут вводить в отдельных населенных пунктах или областях

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в этом году миру не удастся преодолеть коронавирус, а борьба с COVID-19 может продлиться еще два года. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

В частности, Шмыгаль, ссылаясь на данные ВОЗ, отметил, что минимум последующие два года придется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Премьер также не исключил, что в будущем возможные карантинные ограничения будут вводиться в отдельных населенных пунктах или областях Украины.

"Мир в этом году коронавирус не одолеет, и нам, в любом случае, придется жить в условиях уже нового мира и новых социальных ограничений", - отметил он.

Напомним, впервые коронавирус в Украине был зафиксирован в Черновцах в начале марта, а уже с середины месяца по всей стране был введен карантин. Сначала ограничения вводились до 3 апреля, однако позже несколько раз усиливались и были продлены до 24 апреля. Сейчас Кабмин планирует снова продлить карантин, учитывая, что количество инфицированных в Украине превышает 6 тыс. человек.

Как писало РБК-Украина, пока вакцины от коронавируса нет и ученые всего мира только работают над разработкой лекарств. В частности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал создать глобальную коалицию для разработки вакцины от COVID-19.