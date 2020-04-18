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Гутерриш призвал создать коалицию для разработки вакцины от коронавируса

Новости » Коронавирус     18.04.2020 - 07:44
Гутерриш призвал создать коалицию для разработки вакцины от коронавируса
Фото: Антонио Гутерриш (unmultimedia.org)

Вакцина должна восприниматься как глобальное общественное достояние

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что для разработки вакцины от COVID-19 необходимо создать глобальную коалицию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter.

Генсек ООН подчеркнул, что вакцина должна восприниматься как глобальное общественное достояние.

"Нам нужна глобальная коалиция для разработки вакцины от COVID-19, которая должна стать доступной повсюду и для всех," - написал он.

Ранее сообщалось, что лидеры государств "Большой семерки" (G7) пообещали приложить все усилия к скорейшей разработке вакцины против коронавируса COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что итальянская компания Irbm может завершить разработку вакцины от коронавируса до осени этого года.

Напомним, в Соединенных Штатах успешно прошли испытания препарата Remdesivir для борьбы с коронавирусом.

В США число заболевших коронавирусом превысило 700 тыс. Трамп: от коронавируса умрут около 60 тыс. американцев
Новости Украины КоронавирусАнтониу Гутерриш
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