Гутерриш призвал создать коалицию для разработки вакцины от коронавируса

Фото: Антонио Гутерриш (unmultimedia.org)

Вакцина должна восприниматься как глобальное общественное достояние

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что для разработки вакцины от COVID-19 необходимо создать глобальную коалицию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter.

Генсек ООН подчеркнул, что вакцина должна восприниматься как глобальное общественное достояние.

"Нам нужна глобальная коалиция для разработки вакцины от COVID-19, которая должна стать доступной повсюду и для всех," - написал он.

Ранее сообщалось, что лидеры государств "Большой семерки" (G7) пообещали приложить все усилия к скорейшей разработке вакцины против коронавируса COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что итальянская компания Irbm может завершить разработку вакцины от коронавируса до осени этого года.

Напомним, в Соединенных Штатах успешно прошли испытания препарата Remdesivir для борьбы с коронавирусом.