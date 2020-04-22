Світ в цьому році коронавірус не здолає: Шмигаль очікує два роки боротьби з COVID-19

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль допускає, що у майбутньому карантин вводитимуть в окремих населених пунктах чи областях

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що цього року світу не вдасться здолати коронавірус, а боротьба з COVID-19 може тривати ще два роки. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, Шмигаль, посилаючись на дані ВООЗ, зазначив, що мінімум наступних два роки доведеться дотримуватися масочного режиму та соціальної дистанції. Прем'єр також не виключив, що у майбутньому можливі карантинні обмеження запроваджуватимуться в окремих населених пунктах чи областях України.

"Світ в цьому році коронавірус не здолає, і нам, в будь-якому випадку, доведеться жити в умовах вже нового світу і нових соціальних обмежень", - зазначив він.

Нагадаємо, вперше коронавірус в Україні було зафіксовано у Чернівцях напочатку березня, а вже з середини місяця по всій країні було введено карантин. Спочатку обмеження вводилися до 3 квітня, проте пізніше кілька разів посилювалися та були продовжені до 24 квітня. Наразі Кабмін планує знову продовжити карантинні обмеження, враховуючи, що кількість інфікованих в Україні перевищує 6 тис. осіб.

Як писало РБК-Україна, наразі вакцини від коронавірусу немає і вчені всього світу лише працюють над розробкою ліків. Зокрема, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав створити глобальну коаліцію для розробки вакцини від COVID-19.