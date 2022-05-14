Мир должен иметь протокол действий на случай применения ядерного оружия Россией, - Подоляк

Как отметил советник главы Офиса президента, Россия сегодня, как непредсказуемый и психологически неустойчивый человек.

"Мир должен серьезно относиться к угрозам Российской Федерации. Понимаете, это как непредсказуемые и психоэмоционально неустойчивые люди. Россия примерно так и выглядит, как человек с пеной у рта, который бегает полуголой и угрожает ржавым ножом. Это примерно так выглядит", - отметил Подоляк.

По словам Подоляка, мир должен быть готовым к тому, что у России все же могут сдать нервы. Такой сценарий нужно предусмотреть и быть готовым к превентивным действиям.

"Нужно ответственно подходить, ибо у России все же ядерное оружие есть. Европейским странам, США необходимо заранее подготовить протокол действий, в том числе и превентивных, если у этих ребят все-таки нервы сдадут и они в своих мокрых штанах побегут нажимать кнопку", - добавил чиновник.