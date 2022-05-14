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Мир должен иметь протокол действий на случай применения ядерного оружия Россией, - Подоляк

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Мир должен серьезно относиться к угрозам со стороны России в отношении ядерного оружия. Важно заранее подготовить протокол действий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как отметил советник главы Офиса президента, Россия сегодня, как непредсказуемый и психологически неустойчивый человек.

"Мир должен серьезно относиться к угрозам Российской Федерации. Понимаете, это как непредсказуемые и психоэмоционально неустойчивые люди. Россия примерно так и выглядит, как человек с пеной у рта, который бегает полуголой и угрожает ржавым ножом. Это примерно так выглядит", - отметил Подоляк.

По словам Подоляка, мир должен быть готовым к тому, что у России все же могут сдать нервы. Такой сценарий нужно предусмотреть и быть готовым к превентивным действиям.

"Нужно ответственно подходить, ибо у России все же ядерное оружие есть. Европейским странам, США необходимо заранее подготовить протокол действий, в том числе и превентивных, если у этих ребят все-таки нервы сдадут и они в своих мокрых штанах побегут нажимать кнопку", - добавил чиновник.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Европейского Совета Шарль Мишель считает, что вторжение России на территорию Украины и испытания КНДР баллистических ракет - угрожают мировой безопасности.

Тем временем в России в очередной раз пожаловалась на то, что помощь Украине со стороны НАТО во время войны - повышает вероятность прямого конфликта Альянса со страной-оккупантом. А это, со своей стороны, грозит началом ядерной войны.

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Российская ФедерацияУкраинаИрина Подоляк