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Из-за России и КНДР глобальная безопасность находится под угрозой, - Мишель

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Хиросима, Пятница 13 мая 2022 07:00
Из-за России и КНДР глобальная безопасность находится под угрозой, - Мишель Шарль Мишель (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Вторжение России в Украину и недавние испытания КНДР баллистических ракет существенно угрожают глобальной безопасности. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель во время посещения Хиросимы в рамках визита в Японию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Пока мы говорим, глобальная безопасность находится под угрозой. Россия, обладающая ядерным оружием, атакует суверенную Украину и при этом позволяет себе рассуждать о вариантах применения ядерного оружия", - подчеркнул Мишель.

Президент Европейского совета также отметил, что память о ядерном ударе по Хиросиме должна являться для всего мира ярким напоминанием о неотложности укрепления международных правил ядерного разоружения и контроля над вооружением.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия на сегодня является самой прямой угрозой мировому порядку. Из-за ее варварской войны против Украины и тревожного пакта с Китаем.

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