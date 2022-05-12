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В России снова заявили об угрозе прямого конфликта с НАТО и ядерной войне

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Россия, Четверг 12 мая 2022 11:31
В России снова заявили об угрозе прямого конфликта с НАТО и ядерной войне Фото: Кремль (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Запад развязал против России proxy war ("войну по доверенности"). А у такого военного конфликта всегда есть риск перехода в полноценную войну с применением ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка ее войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у границ РФ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими «войны по доверенности", - заявил он.

По его словам, потенциальный конфликт НАТО с РФ может перерасти в ядерную войну, что будет "катастрофическим для всех сценарием".

Как сообщалось ранее, лидер белорусского режима Александр Лукашенко высказался о недопустимости применения ядерного оружия в ходе войны России против Украины.

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