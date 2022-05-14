Світ повинен мати протокол дій на випадок застосування ядерної зброї Росією, - Подоляк

Як відзначив радник голови Офісу президента, Росія сьогодні, як непередбачувана й психологічно нестійка людина.

"Світ повинен серйозно ставитись до погроз Російської Федерації. Розумієте, це як непередбачувані і психоемоційно нестійкі люди. Росія приблизно так і виглядає, як людина з піною біля рота, яка бігає напівголою і погрожує іржавим ножем. Це приблизно так виглядає", - відзначив Подоляк.

За словами Подоляка, світ повинен бути готовим до того, що у Росії все ж можуть здати нерви. Такий сценарій потрібно передбачити й бути готовим до превентивних дій.

"Потрібно відповідально підходити, бо в Росії все ж таки ядерна зброя є. Європейським країнам, США необхідно заздалегідь підготувати протокол дій, у тому числі і превентивних, якщо у цих хлопців все-таки нерви здадуть і вони у своїх мокрих штанах побіжать натискати кнопку", - додав посадовець.