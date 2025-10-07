Мир через Ватикан? Мадуро звернувся до Папи Лева XIV з незвичайним проханням

Президент Венесуели Ніколас Мадуро офіційно звернувся до Папи Римського Лева XIV із проханням сприяти збереженню миру та стабільності в країні на тлі зростання напруги у відносинах зі США та військової активності в Карибському регіоні.

Про це Мадуро заявив у понеділок під час свого щотижневого виступу на державному телебаченні. За його словами, він надіслав понтифіку офіційного листа з проханням про посередництво.

Я маю велику віру, що Папа Лев, як я вже зазначав у листі, який я йому надіслав, допоможе Венесуелі зберегти та досягти миру й стабільності», — сказав президент.

Цей заклик пролунали на тлі серйозного загострення ситуації: американські військові продовжують операції біля узбережжя Венесуели, завдаючи ударів по суднах, які, за даними США, перевозять наркотики. Президент Дональд Трамп оголосив ці дії «збройним конфліктом» із наркокартелями, що значно підвищило ризик ескалації у регіоні.

За останній місяць сили США завдали щонайменше чотирьох ударів у Карибському морі, внаслідок яких загинули щонайменше четверо людей. Найсвіжіший інцидент стався у п’ятницю. Вашингтон заявив Конгресу, що розглядає наркоторговців як «незаконних комбатантів», що дозволяє застосовувати військову силу без традиційних процедур оголошення війни. Такий крок викликає занепокоєння законодавців щодо розширення повноважень адміністрації без схвалення парламенту.

Мадуро вже неодноразово звинувачував США у спробах усунути його від влади та дестабілізувати ситуацію в країні. Він розцінює дії американських військових як частину ширшої кампанії тиску, спрямованої на зміну режиму в Каракасі.

Прес-служба венесуельського уряду поки не надала деталей листа до Ватикану та не опублікувала його зміст.