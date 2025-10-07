Мир через Ватикан? Мадуро обратился к Папе Льву XIV с необычной просьбой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально обратился к Папе Римскому Льву XIV с просьбой способствовать сохранению мира и стабильности в стране на фоне роста напряжения в отношениях с США и военной активности в Карибском регионе.

Об этом Мадуро заявил в понедельник во время своего еженедельного выступления на государственном телевидении. По его словам, он направил понтифику официальное письмо с просьбой о посредничестве.

Я имею большую веру, что Папа Лев, как я уже отмечал в письме, которое я ему направил, поможет Венесуэле сохранить и достичь мира и стабильности", - сказал президент.

Этот призыв прозвучал на фоне серьезного обострения ситуации: американские военные продолжают операции у побережья Венесуэлы, нанося удары по судам, которые, по данным США, перевозят наркотики. Президент Дональд Трамп объявил эти действия "вооруженным конфликтом" с наркокартелями, что значительно повысило риск эскалации в регионе.

За последний месяц силы США нанесли по меньшей мере четыре удара в Карибском море, в результате которых погибли по меньшей мере четыре человека. Самый свежий инцидент произошел в пятницу. Вашингтон заявил Конгрессу, что рассматривает наркоторговцев как "незаконных комбатантов", что позволяет применять военную силу без традиционных процедур объявления войны. Такой шаг вызывает беспокойство законодателей относительно расширения полномочий администрации без одобрения парламента.

Мадуро уже неоднократно обвинял США в попытках отстранить его от власти и дестабилизировать ситуацию в стране. Он расценивает действия американских военных как часть более широкой кампании давления, направленной на смену режима в Каракасе.

Пресс-служба венесуэльского правительства пока не предоставила деталей письма в Ватикан и не опубликовала его содержание.