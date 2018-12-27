В Минздраве заявили о рекордной заработной плате врача в Украине

Фото: Павел Ковтонюк (РБК-Украина)

В Винницкой области врач получил на руки 27 тысяч гривен

В Министерстве здравоохранения рассказали о рекордной заработной плате врача в Украине в 2018 году. Об этом на пресс-конференции по случаю подведения итогов трансформации системы здравоохранения первичного звена и анонсирования изменений, которые ждут систему в следующем году, заявил Павел Ковтонюк, заместитель министра здравоохранения Украины, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Мы создали условия, чтобы доходы врачей реально выросли. У нас есть рекорд, в Винницкой области врач получил на руки - 27 тысяч гривен. Мы дали возможность врачам зарабатывать самостоятельно. Теперь его зарплата не зависит от чиновника. Нигде в этом месте нет зависимости ни от мэра, ни от министра", - сказал он.

Ранее сообщалось, что за октябрь заместители из Министерства охраны здоровья Украины получили вдвое выше зарплаты, чем в среднем за год.

Так, заместитель министра Роман Илык в феврале 2018 года получил меньше 10 тыс. гривен, в апреле - более 57 тыс. гривен, а в июле - почти 31,5 тыс. гривен. Заместитель министра Александр Линчевский в январе получил 29,5 тыс. гривен, а в июле - чуть более 58 тыс. гривен. Заместитель министра по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишин в феврале получила чуть более 28 тыс. гривен, а в апреле - 56,6 тыс. гривен.

Напомним, глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявлял, что в рамках медицинской реформы средняя зарплата врачей и медсестер выросла.