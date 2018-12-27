У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Україні

Фото: Павло Ковтонюк (РБК-Україна)

У Вінницькій області лікар отримав на руки 27 тисяч гривень

У Міністерстві охорони здоров'я розказали про рекордну заробітну плату лікаря в Україні у 2018 році. Про це на прес-конференції з нагоди підведення підсумків трансформації системи охорони здоров’я первинної ланки і анонсування змін, які чекають на систему у наступному році, заявив Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров’я України, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ми створили умови, щоб доходи лікарів реально виросли. У нас є рекорд, в Вінницькій області лікар отримав на руки - 27 тисяч гривень. Ми дали можливість лікарям заробляти самостійно. Тепер його зарплата не залежить від чиновника. Ніде в цьому місці немає залежності ані від мера, ані від міністра", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що за жовтень заступники з Міністерства охорони здоров'я України отримали вдвічі вище зарплати, ніж в середньому за рік.

Так, заступник міністра Роман Ілик у лютому 2018 року отримав менше 10 тис. гривень, у квітні - понад 57 тис. гривень, а в липні - майже 31,5 тис. гривень. Заступник міністра Олександр Лінчевський в січні отримав 29,5 тис. гривень, а в липні - трохи більше 58 тис. гривень. Заступник міністра з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина в лютому отримала трохи більше 28 тис. гривень, а у квітні - 56,6 тис. гривень.

Нагадаємо, глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман заявляв, що в рамках медичної реформи середня зарплата лікарів і медсестер зросла.