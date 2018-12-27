ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Україні

Новини » Суспільство    27.12.2018 - 14:40
У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Україні
Фото: Павло Ковтонюк (РБК-Україна)

У Вінницькій області лікар отримав на руки 27 тисяч гривень

У Міністерстві охорони здоров'я розказали про рекордну заробітну плату лікаря в Україні у 2018 році. Про це на прес-конференції з нагоди підведення підсумків трансформації системи охорони здоров’я первинної ланки і анонсування змін, які чекають на систему у наступному році, заявив Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров’я України, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ми створили умови, щоб доходи лікарів реально виросли. У нас є рекорд, в Вінницькій області лікар отримав на руки - 27 тисяч гривень. Ми дали можливість лікарям заробляти самостійно. Тепер його зарплата не залежить від чиновника. Ніде в цьому місці немає залежності ані від мера, ані від міністра", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що за жовтень заступники з Міністерства охорони здоров'я України отримали вдвічі вище зарплати, ніж в середньому за рік. 

Так, заступник міністра Роман Ілик у лютому 2018 року отримав менше 10 тис. гривень, у квітні - понад 57 тис. гривень, а в липні - майже 31,5 тис. гривень. Заступник міністра Олександр Лінчевський в січні отримав 29,5 тис. гривень, а в липні - трохи більше 58 тис. гривень. Заступник міністра з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина в лютому отримала трохи більше 28 тис. гривень, а у квітні - 56,6 тис. гривень.

Нагадаємо, глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман заявляв, що в рамках медичної реформи середня зарплата лікарів і медсестер зросла.

Зарплати керівників "Нафтогазу" переглянуть у березні Кабмін оголосив догану першому заступнику голови Держлікслужби
Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українизарплата
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся