В Минздраве рассказали о зарплатах руководства за октябрь

Фото: здание Министерства здравоохранения Украины (РБК-Украина)

За октябрь заместители с Минздрава получили вдвое выше зарплаты, чем в среднем за год

За октябрь заместители с Министерства здравоохранения Украины получили вдвое выше зарплаты, чем в среднем за год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что речь идет о материальной помощи - разовую дополнительную выплату, которая не превышает сумму средней зарплаты за месяц. В Минздраве сообщили, что "такая помощь является неотъемлемой частью социального пакета каждого сотрудника каждого министерства и может быть использована для решения личных социально-бытовых вопросов - от аренды или ремонта жилья к оздоровлению детей или других членов семьи".

В частности, размер заработной платы руководства Минздрава существенно отличается ежемесячно, поскольку на уровень выплат влияет ряд факторов. Кроме премии и надбавок за интенсивность труда и выслугу лет, это, например, компенсация командировок и неиспользованного отпуска. Так, заместитель министра Роман Илык в феврале 2018 года получил менее 10 тыс. гривен, в апреле - более 57 тыс. гривен, а в июле - почти 31,5 тыс. гривен. Заместитель министра Александр Линчевский в январе получил 29,5 тыс. гривен, а в июле - чуть более 58 тыс. гривен. Заместитель министра по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина в феврале получила чуть больше 28 тыс. гривен, а в апреле - 56,6 тыс. гривен.

Также в ведомстве добавили, что надбавки за интенсивность труда руководству Минздрав Украины не были увеличены. Кроме того, в двух заместителей сумма надбавки за октябрь была меньше чем в предыдущем месяце.

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун получила наименьшую зарплату из всех руководителей министерства. За октябрь эта сумма составила 25,3 тыс. гривен. В частности, в эту сумму вошли средства на командировки и неиспользованный отпуск.

Напомним, глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил, что в рамках медицинской реформы средняя зарплата врачей и медсестер выросла.