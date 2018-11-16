В Кабмине рассказали о росте средних зарплат врачей и медсестер

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам Гройсмана, медики одобрительно отзываются о медреформе, особенно по поводу роста зарплат

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман, который находится с рабочей поездкой в ​​Винницкой области, заявил, что в рамках медицинской реформы средняя зарплата врачей и медсестер выросла. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Twitter.

По словам премьера, медики одобрительно отзываются о реформе.

"Пообщался с врачами, услышал от них положительные отзывы по реформе. Особенно о росте зарплат. Это хорошая мотивация для нас продолжать изменения и для врачей - работать лучше... Средняя зарплата врача выросла до 14,6 тыс. грн, медсестры - до 8,7 тыс. грн, и еще будет расти", - заявил глава правительства.

Напомним, и.о. главы Министерства здравоохранения Уляна Супрун заявила, что на погашение задолженности по заработной плате медицинским работникам нужно полтора миллиарда гривен. Она подчеркнула, что до конца года планируется выплатить 90% существующих долгов.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября Кабмин перераспределил средства на погашение задолженностей по зарплатам медиков. В частности, правительство поддержало перераспределение 1,5 млрд гривен из резерва госбюджета и других программ Минздрава на медицинскую субвенцию из местных бюджетов.