Минздрав: нет ни одного случая заболевания новым коронавирусом в Украине

Министерство здравоохранения уточнило ранее появившуюся информацию о первом случае заболевания коронавирусом в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что по состоянию на сегодня нет ни одного подтвержденного случая нового коронавируса 2019-nCoV в Украине.

"Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр" сообщило об обнаружении первого случая коронавируса. Однако коронавирусы - это большое семейство респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Обнаруженный коронавирус не является новой инфекцией 2019-nCoV", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от коронавируса. В частности, с 26 января в аэропорту Борисполь все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела.

Также ранее сообщалось, что в США зафиксировали пятый случай заражения пневмонией, которую вызывает новый вид коронавируса из Китая.