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Полиция сообщила о состоянии пострадавших в ходе протестов в Новых Санжарах

Новости » Общество     21.02.2020 - 11:25
Полиция сообщила о состоянии пострадавших в ходе протестов в Новых Санжарах
Фото: протесты в Новых Санжарах (РБК-Украина)

Четырех правоохранителей и гражданское лицо, пострадавших в ходе столкновений, отпустили домой

Пятеро правоохранителей, который пострадали в результате столкновений с участниками акций протестов в Новых Санжарах, находятся в больнице. Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Facebook.

При этом четырех правоохранителей и гражданское лицо, которые пострадали в ходе столкновений, отпустили домой после оказания медицинской помощи.

"Вчера во время столкновений в Новых Санжарах пострадали 9 полицейских. Четырем оказали первую помощь в больнице и отпустили домой. Еще пятеро находятся на стационарном лечении и нуждаются в дополнительном обследовании. Отдельные правоохранители пострадали в результате попадания камней в область головы. Кроме того, к медикам обратилась одно гражданское лицо. Врачи констатировали легкие телесные повреждения, оказали медицинскую помощь и отпустили домой", - сообщили правоохранители.

Напомним, 20 февраля произошли столкновения в Новых Санжарах между правоохранителями и демонстрантами, которые планировали не пустить в медицинский центр эвакуированных украинцев из китайского Уханя. В ходе стычек пострадали 10 человек.

Во время столкновений правоохранители задержали 24 человека. По состоянию на утро 21 февраля 23 из задержанных были отпущены домой, один задержанный остается под стражей.

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