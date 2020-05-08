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В Минздраве разработают рекомендации по усилению адаптивного карантина в регионах

Новости » Политика     08.05.2020 - 10:03
В Минздраве разработают рекомендации по усилению адаптивного карантина в регионах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Органы местного самоуправления имеют право усиливать те или иные меры

В Минздраве разработают рекомендации по усилению адаптивного карантина в отдельных регионах. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что органы местного самоуправления имеют право усиливать те или иные меры.

"Начиная с 11 мая правительство сделало первое серьезное ослабление карантина, которое касается практически всех сфер нашей жизни. Кроме того, согласно нашего законодательства органы местного самоуправления имеют право усиливать те или иные меры. Именно это и есть адаптивный карантин", - сообщил он.

Степанов рассказал, что Минздрав сейчас разрабатывает алгоритм, меры и критерии, меры по рекомендациям именно усиления карантина.

"Думаю, что на днях мы сможем предоставить нашим регионам", - заявил Степанов.

По его словам, в Украине уже внедрены меры адаптивного карантина.

"Например, плановые операции разрешены в регионах, где нагрузки на медицинскую систему в связи с коронавирусом составляют не больше 50%", - добавил он.

Отметим, Кабинет министров планирует увеличить количество мест в общественном транспорта в рамках адаптивного карантина.

Напомним, Кабинет министров опубликовал постановление о продлении карантина до 22 мая с послаблениями.

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