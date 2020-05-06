Кабмин увеличит лимит на перевозку пассажиров в общественном транспорте

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Запуск общественного транспорта планируют делать в рамках концепции адаптивного карантина

Кабинет министров планирует увеличить количество мест в общественном транспорта в рамках адаптивного карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондентом РБК-Украина.

Шмыгаль отметил, что все алгоритмы и процедуры будут дополнительно истолкованы со стороны Кабмина и Минздрава.

"Со стороны Кабмина и Минздрав все алгоритмы и процедуры будут дополнительно истолкованы. Но все мы понимаем, что количество мест в транспорте надо увеличивать с 11 мая, для того, чтобы обеспечить людям возможность добираться к работе", - заявил Шмыгаль.

Как он отметил, в этом вопросе общая ответственность с местной властью, когда все аспекты этого решения будут просчитаны.

"Ведь общественный транспорт, особенно в крупных городах - это риск сотен новых больных. И здесь надо действовать так же постепенно и смотреть на вопросы безопасности. Каждый мэр несет личную ответственность в каждом городе и за работу общественного транспорта", - заявил Шмыгаль.

Напомним, карантин в Украине с некоторым ослаблением продлен до 22 мая. Дальнейшие решения будут зависеть от развития ситуации с пандемией в мире.

Ранее сообщалось, что несмотря на отсутствие значительного роста заражений в Украине, в некоторых областях эпидемическая ситуация остается сложной. В связи с этим в Кабмине рассматривают введение в этих регионах так называемого адаптивного карантина. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такой карантин могут ввести в Черновицкой, Ровенской и Тернопольской областях, а также в городе Киев.