В МОЗ розроблять рекомендації з посилення адаптивного карантину в регіонах

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Органи місцевого самоврядування мають право посилювати ті чи інші заходи

В МОЗ розроблять рекомендації з посилення адаптивного карантину в окремих регіонах. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що органи місцевого самоврядування мають право посилювати ті чи інші заходи.

"Починаючи з 11 травня уряд зробив перше серйозне послаблення карантину, яке стосується практично всіх сфер нашого життя. Окрім того, згідно нашого законодавства органи місцевого самоврядування мають право посилювати ті чи інші заходи. Саме це і є адаптивний карантин", - повідомив він.

Степанов розповів, що МОЗ зараз розробляє алгоритм, заходи та критерії, заходи щодо рекомендацій саме посилення карантину.

"Думаю, що днями ми зможемо їх надати нашим регіонам", - заявив Степанов.

За його словами, в Україні вже запроваджені заходи адаптивного карантину.

"Наприклад, планові операції дозволені в регіонах, де навантаження на медичну систему у зв’язку з коронавірусом є не більше 50%", - додав він.

Зазначимо, Кабінет міністрів планує збільшити кількість місць в громадському транспорту в рамках адаптивного карантину.

Нагадаємо, Кабінет міністрів опублікував постанову про продовження карантину до 22 травня з послабленнями.