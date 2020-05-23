В Минздраве рассказали, когда разрешат массовые мероприятия

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Массовые мероприятия разрешат после завершения карантина

Массовые мероприятия в Украине разрешат только тогда, когда не будет угрозы жизни и здоровью граждан. Проведение массовых мероприятий позволят не раньше 22 июня.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов пояснил, что отмена ограничений на проведение массовых мероприятий не возможна, пока существуют риски для здоровья и жизни украинцев.

"Раньше 22 июня - это невозможно, потому что все, что касается массовых мероприятий, я думаю, что все понимают, что это возможно будет только после того, когда мы будем уверены, что нет угрозы для здоровья и жизни наших граждан", - заявил он.

Напомним, ранее Минздрав опубликовал этапы ослабления карантина в Украине. Ослабление ограничений будет происходить в 5 этапов.

Добавим, вчера Центр общественного здоровья Украины опубликовал обновленный список областей, которые готовы переходить к следующему этапу ослабления карантина.

Кроме того, в Минздраве назвали требования к работе детских садов во время карантина. Детские сады разрешили открыть с 25 мая в рамках ослабления ограничений.

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Автор: Дмитрий Левицкий