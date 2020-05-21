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Минздрав опубликовал этапы ослабления карантина в Украине

Новости » Коронавирус     21.05.2020 - 19:08
Минздрав опубликовал этапы ослабления карантина в Украине
Фото: работа кафе во время карантина (РБК-Украина)

Ослабление карантина будет происходить в 5 этапов

Министерство здравоохранения опубликовало 5 этапов ослабления карантина в Украине. Ослабления ограничений начнутся уже с 22 мая.

Об этом сообщает верифицированный Минздравом Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Так, первый этап ослабления адаптивного карантина начнется уже 22 мая: позволят работу общественного транспорта и внутренних областных железнодорожных перевозок, проведение религиозных (1 человек на 10 кв. метров) и спортивных (до 50 человек без зрителей) мероприятий, а также работу отелей, но с ограничениями.

На втором этапе, который начнется 25 мая правительство позволит возобновить работу метрополитенов, но при условии использования масок и респираторов. Также планируется открыть детские сады.

Третий этап ослабления начнется в стране с 1 июня. На третьем этапе будет возобновлена работа фитнес-центров и учреждений образования, но при условии занятий в группах до 10 человек. Также позволят межобластные железнодорожные перевозки.

С 10 июня в рамках четвертого этапа ослабления планируется разрешить работу кафе и ресторанов в помещениях, работу учреждений культуры и полноценную работу отелей и хостелов.

Пятый этап ослабление адаптивного карантина включает лишь возобновление авиаперелетов. Этот этап ослабления начнется 15 июня.

Минздрав опубликовал этапы ослабления карантина в Украине

Напомним, вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ослаблять карантин в Украине будут в 5 этапов. При этом в каждой области страны ослаблять карантин будут по-разному в зависимости от эпидемической ситуации.

Как писало РБК-Украина, 20 мая Кабмин продлил карантин в Украине до 22 июня и одобрил некоторые послабления. В частности, с 25 мая в Украине позволят возобновить работу метро, а уже с 22 мая планируют запустить общественный транспорт.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныкарантинКоронавирус
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