В Минздраве утвердили правила работы детсадов: без игрушек, ковров и полотенец

Фото: дети в детсаду (РБК-Украина)

Работа детских садов разрешена с 25 мая

Министерство здравоохранения утвердило правила работы детских садов в условиях карантина. Откроются детсады с 25 мая.

Об этом сообщили в комитете Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций в Facebook.

Отмечается, что данное постановление утверждено главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко и вступает в силу с 25 мая.

В частности, были определены новые правила работы детсадов:

Перед началом работы заведения всем работникам измерят температуру;

Детям мерить температуру перед входом в заведение;

Работники и дети, у которых температура будет выше 37,2 - не допускаются в заведение;

Родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками;

Учреждения должны быть оснащены антисептиками. Дети пользуются ими исключительно под наблюдением воспитателя;

В игровой форме по собственным примером воспитатели учат детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру.

На период карантина в детсадах запрещено:

Использование многоразовых полотенец;

Использование мягких игрушек;

Использование ковров с длинным ворсом;

Использование уличной обуви внутри детского сада;

Проведение массовых мероприятий с участием детей более чем в одной группе и с участием зрителей.

Также рекомендуется не смешивать детские группы, предоставлять приоритет играм на свежем воздухе, а также ограничить игры с физическим контактом и инвентарем.

Администрация детсада должна обеспечить:

5-дневный запас средств защиты и дезинфекторов;

Научить работников правилам правильного использования средств защиты;

Заменить твердое мыло на жидкое, а тканевые полотенца - на бумажные;

Предупредить родителей об особых условиях работы заведения;

Проводить регулярные проветривания и уборки помещений с помощь дезинфицирующих средств;

Временно отстранить от работы лиц из "группы риска";

Работники заведения должны регулярно пользоваться антисептиками и избегать контакта с больными людьми;

В случае подозрения на заболевание, работники должны самоизолироваться.

Напомним, с сегодняшнего дня, 22 мая, в Украине стартовал второй этап ослабления карантина. В частности, с пятницы разрешена работа общественного транспорта, а с 25 мая - метро.

Автор: Игорь Литвиненко