В Минздраве утвердили правила работы детсадов: без игрушек, ковров и полотенец
Фото: дети в детсаду (РБК-Украина)
Работа детских садов разрешена с 25 мая
Министерство здравоохранения утвердило правила работы детских садов в условиях карантина. Откроются детсады с 25 мая.
Об этом сообщили в комитете Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций в Facebook.
Отмечается, что данное постановление утверждено главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко и вступает в силу с 25 мая.
В частности, были определены новые правила работы детсадов:
- Перед началом работы заведения всем работникам измерят температуру;
- Детям мерить температуру перед входом в заведение;
- Работники и дети, у которых температура будет выше 37,2 - не допускаются в заведение;
- Родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками;
- Учреждения должны быть оснащены антисептиками. Дети пользуются ими исключительно под наблюдением воспитателя;
- В игровой форме по собственным примером воспитатели учат детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру.
На период карантина в детсадах запрещено:
- Использование многоразовых полотенец;
- Использование мягких игрушек;
- Использование ковров с длинным ворсом;
- Использование уличной обуви внутри детского сада;
- Проведение массовых мероприятий с участием детей более чем в одной группе и с участием зрителей.
Также рекомендуется не смешивать детские группы, предоставлять приоритет играм на свежем воздухе, а также ограничить игры с физическим контактом и инвентарем.
Администрация детсада должна обеспечить:
- 5-дневный запас средств защиты и дезинфекторов;
- Научить работников правилам правильного использования средств защиты;
- Заменить твердое мыло на жидкое, а тканевые полотенца - на бумажные;
- Предупредить родителей об особых условиях работы заведения;
- Проводить регулярные проветривания и уборки помещений с помощь дезинфицирующих средств;
- Временно отстранить от работы лиц из "группы риска";
- Работники заведения должны регулярно пользоваться антисептиками и избегать контакта с больными людьми;
- В случае подозрения на заболевание, работники должны самоизолироваться.
Напомним, с сегодняшнего дня, 22 мая, в Украине стартовал второй этап ослабления карантина. В частности, с пятницы разрешена работа общественного транспорта, а с 25 мая - метро.
Автор: Игорь Литвиненко