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В Минздраве утвердили правила работы детсадов: без игрушек, ковров и полотенец

Новости » Общество     22.05.2020 - 15:44
В Минздраве утвердили правила работы детсадов: без игрушек, ковров и полотенец
Фото: дети в детсаду (РБК-Украина)

Работа детских садов разрешена с 25 мая

Министерство здравоохранения утвердило правила работы детских садов в условиях карантина. Откроются детсады с 25 мая.

Об этом сообщили в комитете Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций в Facebook.

Отмечается, что данное постановление утверждено главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко и вступает в силу с 25 мая.

В частности, были определены новые правила работы детсадов:

  • Перед началом работы заведения всем работникам измерят температуру;
  • Детям мерить температуру перед входом в заведение;
  • Работники и дети, у которых температура будет выше 37,2 - не допускаются в заведение;
  • Родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками;
  • Учреждения должны быть оснащены антисептиками. Дети пользуются ими исключительно под наблюдением воспитателя;
  • В игровой форме по собственным примером воспитатели учат детей пользоваться средствами защиты, правильно кашлять и мерить температуру.

На период карантина в детсадах запрещено:

  • Использование многоразовых полотенец;
  • Использование мягких игрушек;
  • Использование ковров с длинным ворсом;
  • Использование уличной обуви внутри детского сада;
  • Проведение массовых мероприятий с участием детей более чем в одной группе и с участием зрителей.

Также рекомендуется не смешивать детские группы, предоставлять приоритет играм на свежем воздухе, а также ограничить игры с физическим контактом и инвентарем.

Администрация детсада должна обеспечить:

  • 5-дневный запас средств защиты и дезинфекторов;
  • Научить работников правилам правильного использования средств защиты;
  • Заменить твердое мыло на жидкое, а тканевые полотенца - на бумажные;
  • Предупредить родителей об особых условиях работы заведения;
  • Проводить регулярные проветривания и уборки помещений с помощь дезинфицирующих средств;
  • Временно отстранить от работы лиц из "группы риска";
  • Работники заведения должны регулярно пользоваться антисептиками и избегать контакта с больными людьми;
  • В случае подозрения на заболевание, работники должны самоизолироваться.

Напомним, с сегодняшнего дня, 22 мая, в Украине стартовал второй этап ослабления карантина. В частности, с пятницы разрешена работа общественного транспорта, а с 25 мая - метро.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныкарантиндетский сад
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