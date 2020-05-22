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В Минздраве обновили список областей, готовых ко второму этапу ослабления карантина

Новости » Коронавирус     22.05.2020 - 21:00
В Минздраве обновили список областей, готовых ко второму этапу ослабления карантина
Фото: МАФ продающий кофе после ослабления карантина (РБК-Украина)

Днепропетровской, Николаевской и Хмельницкой областям разрешили начать ослабление

Центр общественного здоровья обновил список областей, которые соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для начала второго этапа ослабления карантина. Согласно новым данным, начать ослабление разрешили Днепропетровской, Николаевской и Хмельницкой областям.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦОЗ.

Согласно обновленным данным, не готовыми к новым ослаблениям остаются Киев, а также Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Полтавская, Ровенская и Черновицкая области.

Для перехода ко второму этапу ослабления необходимо соответствовать трем критериям:

  • инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения) составляет менее 12 на 100 тысяч населения (недельный уровень заболеваемости на 100 тысяч населения в период условного пика эпидемии по Украине +50%);
  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50% (достаточное количество для обеспечения стационарной помощи больным при определенном уровне заболеваемости и с учетом резерва на случай ее рост);
  • охват тестированием не ниже уровня инцидентности - то есть среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней составляет более 12 на 100 тысяч населения.

Напомним, 22 мая начался второй этап ослабления карантина в Украине. В частности, на данном этапе разрешат работу общественного транспорта, отелей, а также проведение спортивных мероприятий без зрителей. Также с 25 мая должны открыться детские сады и метро. При этом ослабления разрешены лишь в тех областях, которые соответствуют требованиям Минздрава.

По состоянию на утро 22 мая Министерство здравоохранения сообщало, что ко второму этапу ослабления не готовы Киев и еще 11 областей.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныкарантинобласти
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