В Минздраве обновили список областей, готовых ко второму этапу ослабления карантина

Днепропетровской, Николаевской и Хмельницкой областям разрешили начать ослабление
Центр общественного здоровья обновил список областей, которые соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для начала второго этапа ослабления карантина. Согласно новым данным, начать ослабление разрешили Днепропетровской, Николаевской и Хмельницкой областям.
Об этом сообщили в пресс-службе ЦОЗ.
Согласно обновленным данным, не готовыми к новым ослаблениям остаются Киев, а также Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Полтавская, Ровенская и Черновицкая области.
Для перехода ко второму этапу ослабления необходимо соответствовать трем критериям:
Напомним, 22 мая начался второй этап ослабления карантина в Украине. В частности, на данном этапе разрешат работу общественного транспорта, отелей, а также проведение спортивных мероприятий без зрителей. Также с 25 мая должны открыться детские сады и метро. При этом ослабления разрешены лишь в тех областях, которые соответствуют требованиям Минздрава.
По состоянию на утро 22 мая Министерство здравоохранения сообщало, что ко второму этапу ослабления не готовы Киев и еще 11 областей.
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Автор: Игорь Литвиненко