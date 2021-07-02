В Минздраве рассказали, когда можно смешивать вакцины от коронавируса

В Минздраве заявили, что смешивать вакцины от коронавируса не запрещают. Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда это нужно делать.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление чиновника в эфире "Сниданку с 1+1".
По его словам, жесткой рекомендации обязательно смешивать их (вакцины) нет.
"Однако, национальная техническая группа экспертов не запрещает этого делать, если, например, на первое введение была зарегистрирована аллергическая реакция. В таком случае вторая доза может быть другого производителя или другого типа, чтобы минимизировать риски неблагоприятных событий после иммунизации", - сообщил Кузин.
Напомним, в Британии разрешат делать прививки разными вакцинами, однако лишь в редких случаях.
Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют смешивать разные типы вакцин от коронавируса.