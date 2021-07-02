RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У МОЗ розповіли, коли можна змішувати вакцини від коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

У МОЗ заявили, що змішувати вакцини від коронавірусу не забороняють. Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, коли це потрібно робити.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву посадовця в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, жорсткої рекомендації обовязково змішувати їх (вакцини) немає.

"Однак, національна технічна група експертів не забороняє цього робити, якщо, наприклад, на перше введення була зареєстрована алергічна реакція. В такому випадку друга доза може бути іншого виробника або іншого типу, щоб мінімізувати ризики несприятливих подій після імунізації", - повідомив Кузін.

Нагадаємо, в Британії дозволять робити щеплення різними вакцинами, однак лише в рідкісних випадках.

Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я не рекомендують змішувати різні типи вакцин від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
COVID-19