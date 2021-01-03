В Британии разрешат смешивать вакцины от коронавируса

Фото: вакцина (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Великобритании разрешать делать прививки против COVID-19 разными вакцинами, несмотря на отсутствие данных о степени иммунитета, обеспечиваемого смешиванием доз. Однако лишь в редких случаях.

Об этом сообщает Reuters.

Британское правительство опубликовало руководящие принципы. Власти заявили, что гражданам можно сделать сочетание двух прививок от COVID-19, например, если такой же дозы вакцины нет в наличии.

"Если та же вакцина недоступна, или если первый полученный препарат неизвестен, разумно предложить одну дозу доступного препарата для завершения графика вакцинации", - гласят обнародованные принципы.

Глава отдела иммунизации в Министерстве здравоохранения Англии Мэри Рамзи отметила, что это будет происходить только в крайне редких случаях.

При этом правительство не рекомендует смешивать вакцины, которые требуют введения как минимум двух доз с интервалом в несколько недель.

Британия стала первой страной, которая предоставила разрешение вакцинам Pfizer/BioNTech и AstraZeneca в декабре.

Они обе предназначены для введения в виде двух инъекций с интервалом в несколько недель, но не предназначены для смешивания вместе.

Новые правила правительства гласят, что "нет доказательств взаимозаменяемости вакцин против COVID-19, хотя исследования еще продолжаются".

В рекомендациях обращают внимание, что следует приложить все усилия для завершения режима иммунизации одной и той же вакциной. Однако если пациент находится в "непосредственной группе высокого риска" или считается "маловероятным, что он снова приедет", ему могут быть введены другие вакцины.

Напомним, в Британии в конце декабря зафиксировали 55 892 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это самый большой показатель за время пандемии.

Как писало РБК-Украина, правительство Великобритании не рассматривает введение общенационального жесткого карантина в стране.