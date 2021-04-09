В ВОЗ рекомендовали не смешивать разные типы COVID-вакцин

Всемирной организации здравоохранения не рекомендует смешивать разные типы вакцин от коронавируса. Поскольку информации о последствиях вакцинации одновременно разными препаратами на данный момент нет.

Об этом заявил директор департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар на брифинге.

"На данный момент нет доступных данных, чтобы рекомендовать это (смешивание вакцин, - ред.). Это единственный ответ, который я могу дать прямо сейчас", - заявил он.

Отметим, что вакцины компаний Pfizer, Moderna - мРНК. AstraZeneca выпускает препарат векторный, а CoronaVac - инактивированные вирусные вакцины. На данный момент препараты не взаимозаменяемы.