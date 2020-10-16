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В Минздраве рассказали, кому будут делать прививки от коронавируса

Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что уже четко определены приоритетные группы населения, которым будут делать прививки от коронавируса.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По словам Степанова, прививки от COVID-19 будут делать людям, которые попадают в группы риска, а именно пожилым людям, людям, которые имеют сопутствующие заболевания, а также группам риска по профессиональным признакам.

Напомним, в Минздраве предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и коронавирусом.

Кроме того, на следующей неделе областные центры Украины получат препарат для лечения COVID-19.

Добавим, что в Министерстве здравоохранения назвали предварительную стоимость вакцины от COVID-19. Стоимость составит около 40 долларов, однако точная цена на вакцину еще не сформулирована.

Ранее в Минздраве назвали основные пути получения вакцины от COVID-19 Украиной. Вакцину от коронавируса смогут получить 8 миллионов украинцев.

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