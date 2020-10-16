В Минздраве рассказали, кому будут делать прививки от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что уже четко определены приоритетные группы населения, которым будут делать прививки от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По словам Степанова, прививки от COVID-19 будут делать людям, которые попадают в группы риска, а именно пожилым людям, людям, которые имеют сопутствующие заболевания, а также группам риска по профессиональным признакам.

Напомним, в Минздраве предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и коронавирусом.

Кроме того, на следующей неделе областные центры Украины получат препарат для лечения COVID-19.

Добавим, что в Министерстве здравоохранения назвали предварительную стоимость вакцины от COVID-19. Стоимость составит около 40 долларов, однако точная цена на вакцину еще не сформулирована.

Ранее в Минздраве назвали основные пути получения вакцины от COVID-19 Украиной. Вакцину от коронавируса смогут получить 8 миллионов украинцев.