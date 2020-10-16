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У МОЗ розповіли, кому будуть робити щеплення від коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вже чітко визначені пріоритетні групи населення, яким будуть робити щеплення від коронавірусу.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За словами Степанова, щеплення від COVID-19 будуть робити людям, які потрапляють до групи ризику, а саме літнім людям, людям, які мають супутні захворювання, а також груп ризику за професійними ознаками.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я попередили про небезпеку одночасного зараження грипом і коронавірусом.

Крім того, наступного тижня обласні центри України отримають препарат для лікування COVID-19.

Додамо, що в Міністерстві охорони здоров'я назвали попередню вартість вакцини від COVID-19. Вартість складе близько 40 доларів, проте точна ціна на вакцину ще не сформульована.

Раніше в МОЗ назвали основні шляхи отримання вакцини від COVID-19 Україною. Вакцину від коронавірусу зможуть отримати 8 мільйонів українців.

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