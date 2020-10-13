В Минздраве назвали основные пути получения вакцины от COVID-19 Украиной

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Все страны, которые вошли в глобальный механизм COVAX, получат вакцину от коронавируса. И Украина - не исключение.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "24 канала".

По его словам, некоторые страны смогут получить вакцину от коронавируса бесплатно, другие - за более низкую цену, а некоторые - за полную рыночную стоимость.

"Мы также получим, как и все другие страны, определенное количество вакцины. В мире есть неравномерная экономическая составляющая, именно из-за этого создали COVAX - для равного доступа людей к вакцине. Там уже более 170 стран", - сообщил Ляшко.

При этом он отметил, что вакцину от COVID-19 смогут получить 8 млн украинцев.

Напомним, президент России Владимир Путин допустил возможность поставок вакцины от коронавируса в Украину, если украинское правительство захочет вести переговоры.

Кроме того, на прошлой неделе в Еврокомиссии заявили, что заключили третий контракт на поставку вакцины от коронавируса с компанией Johnson & Johnson.