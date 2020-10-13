В Минздраве предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Гриппом и коронавирусом можно заболеть одновременно, поскольку это схожие по симптомам и способу передачи инфекции. Это осложнит течение болезни и может привести к смерти.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Отмечается, что при такой ситуации существует риск тяжелого поражения легких.

"Обеими вирусными инфекциями можно заразиться одновременно, и тогда существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и даже привести к смерти", - говорится в сообщении.

Также в ЦОЗ напомнили базовые рекомендации, выполнение которых позволит избежать или минимизировать риски инфицирования:

тщательно и часто мыть руки около 40 секунд;

держите дистанцию 1,5 метра от других;

там, где соблюдать дистанцию невозможно, надевайте маску;

не прикасайтесь глаз, рта, носа, кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платок;

вакцинация от гриппа;

если появляются симптомы заболевания, срочно обращайтесь к врачу.

Напомним, ранее в Минздрав сообщили, что в Украине разработают тест-систему, которая позволит с первого раза определить, есть ли у человека грипп или COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в украинских аптеках уже появились вакцины от гриппа. На данный момент в свободной продаже есть вакцина южнокорейского производства.