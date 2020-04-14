В Минздраве рассказали, от каких болезней умирают зараженные COVID-19 украинцы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего смертей зафиксировано среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Больше всего смертельных случаев в Украине от коронавируса зафиксировано у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава в Facebook.

По данным ЦОЗ, из 98 зафиксированных случаев смерти среди украинцев, 79% граждан имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

сердечно-сосудистые - 74%;

совмещенные заболевания - 29%;

сахарный диабет - 22%;

заболевания легких - 9%;

новообразования - 8%;

заболевания почек - 7%.

В настоящее время показатель смертности в Украине составляет 2,9%. Кроме того, умерли 7 медицинских работников, добавили в ЦОЗ.

Напомним, за последние сутки в Украине было зафиксировано 270 случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных достигло 3372 граждан. Известно о 98 смертельных случаях, выздоровели 119 украинцев.

РБК-Украина также сообщало, что Министерство здравоохранения проводит до трех тысяч лабораторных тестов на коронавирус за сутки.