В Минздраве рассказали, от каких болезней умирают зараженные COVID-19 украинцы

Больше всего смертей зафиксировано среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Больше всего смертельных случаев в Украине от коронавируса зафиксировано у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава в Facebook.
По данным ЦОЗ, из 98 зафиксированных случаев смерти среди украинцев, 79% граждан имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.
В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
В настоящее время показатель смертности в Украине составляет 2,9%. Кроме того, умерли 7 медицинских работников, добавили в ЦОЗ.
Внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померло 98 людей, 79% з яких мали важкі серцево-судинні захворювання,...Опубліковано Центр громадського здоров’я України Вівторок, 14 квітня 2020 р.
Напомним, за последние сутки в Украине было зафиксировано 270 случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных достигло 3372 граждан. Известно о 98 смертельных случаях, выздоровели 119 украинцев.
РБК-Украина также сообщало, что Министерство здравоохранения проводит до трех тысяч лабораторных тестов на коронавирус за сутки.