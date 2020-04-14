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В Минздраве рассказали, от каких болезней умирают зараженные COVID-19 украинцы

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 22:16
В Минздраве рассказали, от каких болезней умирают зараженные COVID-19 украинцы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего смертей зафиксировано среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Больше всего смертельных случаев в Украине от коронавируса зафиксировано у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава в Facebook.

По данным ЦОЗ, из 98 зафиксированных случаев смерти среди украинцев, 79% граждан имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

  • сердечно-сосудистые - 74%;
  • совмещенные заболевания - 29%;
  • сахарный диабет - 22%;
  • заболевания легких - 9%;
  • новообразования - 8%;
  • заболевания почек - 7%.

В настоящее время показатель смертности в Украине составляет 2,9%. Кроме того, умерли 7 медицинских работников, добавили в ЦОЗ.

Внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померло 98 людей, 79% з яких мали важкі серцево-судинні захворювання,...

Опубліковано Центр громадського здоров’я України Вівторок, 14 квітня 2020 р.

Напомним, за последние сутки в Украине было зафиксировано 270 случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных достигло 3372 граждан. Известно о 98 смертельных случаях, выздоровели 119 украинцев.

РБК-Украина также сообщало, что Министерство здравоохранения проводит до трех тысяч лабораторных тестов на коронавирус за сутки.

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