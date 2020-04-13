За сутки в Украине проводят до 3 тысяч тестирований на коронавирус

Фото: Максим Степанов (УНИАН)

За недели Минздрав увеличил количество тестирований на COVID-19

В Украине за сутки проводят до трех тысяч лабораторных тестирований на коронавирус. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за неделю Минздрав увеличил количество проводимых тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЛР).

"Мы увеличили за эту неделю количество тестирований на коронавирус методом ПЛР. В среднем мы делаем от 2,5 до 3 тысяч тестирований в сутки", - заявил Степанов.

Отметим, по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

Также сообщалось, что за 12 апреля в Украине умерли 10 человек с COVID-19. Общее количество летальных случаев в стране увеличилось до 93.

Ранее РБК-Украина писало, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. Использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты.