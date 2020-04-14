У МОЗ розповіли, від яких хвороб помирають інфіковані COVID-19 українці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше смертей зафіксовано серед пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями

Найбільше смертельних випадків в Україні від коронавірусу зафіксовано у людей з серцево-судинними захворюваннями. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ у Facebook.

За даними ЦГЗ, з 98 зафіксованих випадків смерті серед українців, 79% громадян мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння.

Загалом частка хвороб складала (одна або кілька):

серцево-судинні - 74%;

поєднані захворювання - 29%;

цукровий діабет - 22%;

захворювання легень - 9%;

новоутворення - 8%;

захворювання нирок - 7%.

Наразі показник смертності в Україні складає 2,9%. Крім того, померли 7 медичних працівників, додали у ЦГЗ.

Нагадаємо, за останню добу в Україні було зафіксовано 270 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих досягла 3372 громадян. Відомо про 98 смертельних випадків, одужали 119 українців.

РБК-Україна також повідомляло, що Міністерство охорони здоров’я проводить до трьох тисяч лабораторних тестувань на коронавірус за добу.