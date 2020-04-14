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У МОЗ розповіли, від яких хвороб помирають інфіковані COVID-19 українці

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 22:16
У МОЗ розповіли, від яких хвороб помирають інфіковані COVID-19 українці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше смертей зафіксовано серед пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями

Найбільше смертельних випадків в Україні від коронавірусу зафіксовано у людей з серцево-судинними захворюваннями. Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ у Facebook.

За даними ЦГЗ, з 98 зафіксованих випадків смерті серед українців, 79% громадян мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння.

Загалом частка хвороб складала (одна або кілька):

  • серцево-судинні - 74%;
  • поєднані захворювання - 29%;
  • цукровий діабет - 22%;
  • захворювання легень - 9%;
  • новоутворення - 8%;
  • захворювання нирок - 7%.

Наразі показник смертності в Україні складає 2,9%. Крім того, померли 7 медичних працівників, додали у ЦГЗ.

Внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померло 98 людей, 79% з яких мали важкі серцево-судинні захворювання,...

Опубліковано Центр громадського здоров’я України Вівторок, 14 квітня 2020 р.

Нагадаємо, за останню добу в Україні було зафіксовано 270 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих досягла 3372 громадян. Відомо про 98 смертельних випадків, одужали 119 українців.

РБК-Україна також повідомляло, що Міністерство охорони здоров’я проводить до трьох тисяч лабораторних тестувань на коронавірус за добу.

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