В Минздраве проверяют на коронавирус более 30 жителей Киева

Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Киеве на заражение протестовали уже более полутора тысяч жителей

Министерство здравоохранения проверяет на коронавирус еще 32 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас на заражение протестировано более полутора тысяч жителей столицы.

"На сегодня экспресс-тестами и лабисследованиями протестировано более полутора тысяч киевлян. Минздрав проверяет на подтверждение или опровержение диагноза еще 32 образца", - заявил Кличко.

Напомним, в Киеве выросло число зараженных коронавирусом Covid-19 до 55 человек. По словам Кличко, за день заболели четыре женщины и четверо мужчин.

Как писало РБК-Украина ранее, данные Минздрава на утром пятницы гласили, что в Киеве 47 случаев заражения коронавирусом. Всего в Украине заболели 218 человек.

Отметим, в Министерстве здравоохранения анонсировали создание спецбригад медработников для тестирований на коронавирус дома. Бригада будет отбирать у больных образцы на проведение исследований в вирусологической лаборатории.

Добавим также, в Верховной раде Украины зарегистрирован проект закона №3268 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении лечения коронавирусной болезни (COVID-19)".