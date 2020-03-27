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У МОЗ перевіряють на коронавірус понад 30 мешканців Києва

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 12:20
У МОЗ перевіряють на коронавірус понад 30 мешканців Києва
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Києві на зараження протестували уже понад півтори тисячі мешканців

Міністерство охорони здоров'я перевіряє на коронавірус ще 32 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, станом на зараз на зараження протестовано більше півтори тисячі мешканців столиці.

"На сьогодні експрес-тестами та лабдослідженнями протестовано більше півтори тисячі киян. МОЗ перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу ще 32 зразки", - заявив Кличко.

Нагадаємо, в Києві зросла кількість заражених коронавірусів Covid-19 до 55 осіб. За словами Кличка, за день захворіли чотири жінки і четверо чоловіків.

Як писало РБК-Україна раніше, дані МОЗ на ранок п'ятниці свідчили, що в Києві 47 випадків зараження коронавірусом. Усього в Україні захворіли 218 осіб.

Відзначимо, в Міністерстві охорони здоров'я анонсували створення спецбригад медпрацівників для тестувань на коронавірус вдома. Бригада буде відбирати у хворих зразки на проведення досліджень у вірусологічній лабораторії.

Додамо також, у Верховній раді України зареєстровано проект закону №3268 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)".

У Києві створять інформаційну базу хворих на коронавірус МОЗ повідомив про 218 випадків зараження коронавірусом в Україні
Новини України КиївВіталий КличкоКиївМінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
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