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В Минздраве создадут спецбригады для тестирования на коронавирус дома

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 10:26
В Минздраве создадут спецбригады для тестирования на коронавирус дома
Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Такие спецбригады будут созданы при райбольницах

В Министерстве здравоохранения создадут спецбригады медработников для тестирования на коронавирус дома. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, бригада будет отбирать у больных образцы на проведение исследований в вирусологической лаборатории.

"Следующим распоряжением меня как председателя по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации дано поручение создать всем при центральных районных больницах мобильные бригады из водителя и медработников, чтобы на вызовы семейного врача, экстренной медпомощи, чтобы эта бригада приезжала домой к людям, у которых будет подозрение на коронавирус, для забора образцов на проведение исследований в вирусологической лаборатории. Это уменьшит необходимость посещать либо семейного врача, либо другое заведение здравоохранения, чтобы сдать анализ", - заявил Ляшко.

Главный санитарный врач отметил, что Минздрав сообщит контактные телефоны для вызова спецбригад ближайшее время.

Напомним, по состоянию на утро 27 марта Минздрав сообщил о 218 случаях заражения коронавирусом в Украине. Так, за прошедшие сутки заразились 62 украинца.

Как писало РБК-Украина, на данный момент в Украине выздоровело 4 заболевших, а пятый готовится к выписке.

В Украине зафиксировано 4 случая выздоровления от коронавируса, - Минздрав Минздрав сообщил о 218 случаях заражения коронавирусом в Украине
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