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В Минздраве показали скорость распространения коронавируса в областях

Новости » Коронавирус     25.04.2020 - 15:56
В Минздраве показали скорость распространения коронавируса в областях
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Черновицкая область и Киев лидеры по случаям коронавируса

В Министерстве здравоохранения опубликовали график скорости распространения коронавируса в областях Украины, которые являются лидерами по заболеваемости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Коронавирус в цифрах".

Так, по данным ведомства, первый случай заражения коронавирусом подтвержден 3 марта в Черновицкой области. После этого заболевание стало быстро распространяться в Киеве. Сейчас Черновицкая область (1308) и Киев (1159) находятся на первом месте по количеству случаев заболевания COVID-19.

Также среди областей с самым большим показателем заболеваемости:

  • Ивано-Франковска (700);
  • Тернопольская (565);
  • Киевская (519);
  • Ровенская (483);
  • Винницкая (377);
  • Житомирская (337);
  • Львовская (317);
  • Кировоградская (306).

"Сегодня больные есть во всех регионах Украины, а суммарное количество людей с COVID-19 составляет 8125 человек. Это число продолжает стремительно расти в основном из-за игнорирования правил карантина", - добавили в ведомстве.

В Министерстве здравоохранения'я показали скорость распространения коронавирус в 10 областях, которые больше всего страдают от вспышки.

Опубликовано Дмитрием Левицким Суббота, 25 апреля 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли три населенных пункта. Карантин вводится в городе Олешки, а также селах Левые Солонцы Олешковского района и Малые Копани Голопристанского района.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин создал межведомственную рабочую группу по проведению комплексного анализа возможности эффективного реагирования для противодействия коронавирусу.

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